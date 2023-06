https://it.sputniknews.com/20230608/vice-primo-ministro-russo-novak-nel-2023-loccidente-2023-ricevera-solo-il-40-del-petrolio-russo-17285129.html

Vice-primo ministro russo Novak: nel 2023 l'Occidente 2023 riceverà solo il 40% del petrolio russo

Vice-primo ministro russo Novak: nel 2023 l'Occidente 2023 riceverà solo il 40% del petrolio russo

Il Vice-primo ministro della Federazione Russa Aleksander Novak riferisce che la Russia nel 2022 ha "reindirizzato" quasi 40 milioni di tonnellate di petrolio... 08.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-08T17:26+0200

2023-06-08T17:26+0200

2023-06-08T17:26+0200

economia

petrolio

geopolitica

finanza

mercato del petrolio

mondo

alexander novak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/73/34/733481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65be72e61a8dcd8f9684e7165042a00a.jpg

"Il volume delle forniture di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia ai paesi occidentali nel 2023 sarà solo il 40% delle forniture precedenti".Questo, in sintesi, quanto avviene nel campo del petrolio e dei prodotti derivati di produzione russa, secondo quanto riferisce il Vice-primo ministro della Federazione Russa, Aleksander Novak.Le dichiarazioni rilasciate per la rivista EnergyPolicy.Lo stesso fa osservare che solo l'anno scorso la Russia ha reindirizzato a nuovi mercati quasi 40 milioni di tonnellate di petroio e prodotti.La diversificazione delle esportazioni energetiche russe è in corso da oltre un anno, sottolinea ancora il Vice-ministro:Solo l'anno scorso la Russia ha ricevuto più di 20 domande da diversi Paesi per la fornitura di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto.Risulta in particolare che l'Asia sarà il principale consumatore di risorse energetiche nei prossimi trent'anni, ritiene il Vice- primo ministro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

economia, petrolio, geopolitica, finanza, mercato del petrolio, mondo, alexander novak