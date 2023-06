https://it.sputniknews.com/20230608/ucraina-bombarda-punto-di-evacuazione-civili-a-golaya-prystan-2-vittime-17284564.html

Ucraina bombarda punto di evacuazione civili a Golaya Prystan: 2 vittime

Ucraina bombarda punto di evacuazione civili a Golaya Prystan: 2 vittime

Il dato rilasciato dal capo ad interim della regione di Kherson, Volodymyr Saldo, sul suo canale Telegram. 08.06.2023, Sputnik Italia

"Le forze armate dell'Ucraina hanno attaccato il punto di evacuazione a Golaya Prystan, uccidendo due persone", ha detto il capo ad interim della regione di Kherson, Volodymyr Saldo, sul suo canale Telegram.Intanto, altre 2 persone sono state trasferite in ospedale, per ricevere le dovute cure per le ferite riportate nell'attacco.Saldo ha specificato: l'esercito ucraino ha deliberatamente aperto il fuoco sui civili.Questo martedì un attacco di parte ucraina ha portato alla distruzione della diga di Kakhovka.A causa di tale evento, una vasta porzione di territorio a valle dell'infrastruttura andata distrutta ha subito una notevole inondazione, con il susseguente rischio ambientale e di tipo sanitario, che interessa in questi giorni gli abitati del circondario.Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'incidente un crimine di guerra, facendo osservare che la distruzione della centrale idroelettrica ha portato a una catastrofe ambientale e umanitaria su larga scala.

