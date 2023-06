https://it.sputniknews.com/20230608/le-forze-armate-ucraine-hanno-iniziato-a-bombardare-attivamente-le-trincee-russe-con-gli-himars-17284030.html

Le forze armate ucraine hanno iniziato a bombardare attivamente le trincee russe con gli HIMARS

In precedenza è stato reso noto che le truppe ucraine hanno lanciato un'importante controffensiva nella regione di Zaporozhye. 08.06.2023, Sputnik Italia

Le truppe ucraine hanno iniziato a utilizzare attivamente gli MLRS HIMARS di fabbricazione statunitense per bombardare le trincee delle truppe russe in direzione di Zaporozhye, ma questo non ha avuto alcun effetto, le Forze Armate russe "resistono fino all'ultimo", ha dichiarato stamane a Sputnik Vladimir Rogov, capo del movimento pubblico di Zaporozhye "Siamo con la Russia". Secondo la sua valutazione, il nemico stava perseguendo più che altro un obiettivo psicologico, cercando di seminare il panico e costringere i militari russi ad abbandonare le loro posizioni in prima linea. "Il calcolo dei combattenti ucraini è fallito. Nessuno ha abbandonato le proprie posizioni. I nostri ragazzi sono in piedi fino all'ultimo uomo, non permettendo al nemico di avanzare in profondità nella difesa", ha sottolineato Rogov.In precedenza è stato reso noto che le truppe ucraine hanno lanciato un'importante controffensiva nella regione di Zaporozhye, e finora tutti i loro tentativi di sfondare le difese si sono conclusi con un fallimento e "perdite colossali".

russia, ucraina, himars