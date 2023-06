https://it.sputniknews.com/20230608/la-svizzera-vota-contro-fornitura-pacchetto-di-aiuti-da-55-miliardi-di-dollari-allucraina-17285712.html

La Svizzera, vota contro fornitura pacchetto di aiuti da 5,5 miliardi di dollari all'Ucraina

La Svizzera, vota contro fornitura pacchetto di aiuti da 5,5 miliardi di dollari all'Ucraina

Il Consiglio nazionale svizzero, la camera bassa del parlamento del Paese, ha votato questo giovedì contro la fornitura all'Ucraina di un pacchetto di aiuti da... 08.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-08T21:40+0200

2023-06-08T21:40+0200

2023-06-08T21:40+0200

svizzera

europa

geopolitica

ucraina

politica

voto

diplomazia

bocciatura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/870/09/8700972_0:0:1916:1077_1920x0_80_0_0_69eed456bc718e27990c77fd31cf84fd.jpg

Il pacchetto doveva servire per l'assistenza umanitaria, la protezione civile e lo sminamento, ma è stato stoppato dalla Camera bassa del parlamento, riportando varie questioni relative a la ricostruzione del Paese necessita di chiarimenti.Così la Svizzera ha deciso di stoppare il pacchetto di aiuti: necessari chiarimenti.I fondi sono stati destinati agli aiuti umanitari, alla protezione dei civili, allo sminamento e al "consolidamento della pace", afferma il documento.Il Consiglio degli Stati, camera alta del parlamento, discuterà una proposta simile per inviare all'Ucraina un pacchetto da 5 miliardi di franchi il 12 giugno, aggiunge il documento relativo.ll ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis ha dichiarato nel frattempo, in una sessione parlamentare, che il Paese continuerà ad aiutare la ricostruzione dell'Ucraina, ma che è necessario chiarire varie questioni relative alla ricostruzione del Paese e alla cooperazione internazionale in questo settore.Dall'inizio delle ostilità con la Russia nel febbraio 2022, i paesi occidentali hanno fornito all'Ucraina tipi di armi progressivamente più pesanti.A maggio, la rappresentante permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite, Pascale Baeriswyl, ha dichiarato che la riesportazione di armi svizzere in Ucraina era impossibile senza un cambiamento nella legge.La nazione alpina ha ripetutamente respinto le richieste di Germania, Spagna e Danimarca di riesportare munizioni di fabbricazione svizzera a Kiev, citando il principio di neutralità militare della nazione.Di ieri la notizia che i deputati della Camera piccola del Parlamento svizzero hanno sostenuto l'iniziativa parlamentare secondo la quale la neutralità del Paese non dovrebbe essere un ostacolo alla riesportazione di armi di fabbricazione svizzera nelle zone di conflitto.

svizzera

europa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

svizzera, europa, geopolitica, ucraina, politica, voto, diplomazia, bocciatura