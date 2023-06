https://it.sputniknews.com/20230608/ex-segretario-generale-nato-rasmussen-lalleanza-potrebbe-inviare-truppe-in-ucraina-17283915.html

Ex segretario generale NATO Rasmussen: l'Alleanza potrebbe inviare truppe in Ucraina

Le truppe della NATO potrebbero essere coinvolte direttamente nel conflitto in Ucraina, ha dichiarato al Guardian l'ex Segretario Generale della NATO, Anders... 08.06.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il capo ad interim dell'organizzazione, Jens Stoltenberg, aveva detto che la questione della sicurezza dell'Ucraina sarebbe stata in primo piano al vertice di Vilnius, ma le garanzie complete vengono date solo ai membri a pieno titolo del blocco. Lo scorso settembre, Kiev ha chiesto di aderire al blocco militare su base accelerata. Come ha notato in seguito l'Assistente del Presidente degli Stati Uniti per gli Affari di Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, tale procedura era intempestiva. Nel frattempo, il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha sottolineato che Kiev non si accontenterà di alcuna decisione del vertice del blocco a Vilnius, previsto per l'11-12 luglio, se non di un invito a farne parte. Il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov, ha sottolineato che Mosca sta osservando da vicino la situazione e ha ricordato che l'orientamento della repubblica vicina verso l'adesione all'Alleanza Nord Atlantica è stato uno dei motivi per cui è stata lanciata l'operazione speciale.

