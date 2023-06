https://it.sputniknews.com/20230608/commessa-dalla-norvegia-alla-tedesca-rheinmetall-per-quasi-300-camion-17285910.html

Commessa dalla Norvegia alla tedesca Rheinmetall per quasi 300 camion

Il produttore di armi tedesco Rheinmetall ha annunciato di essersi aggiudicato un appalto dalla Norvegia per la consegna di quasi 300 camion militari TG3 MIL 8×8 avanzati.Il contratto è stato firmato a Oslo da Gro Jeare, direttore della Norwegian Defence Material Agency (NDMA), e Michael Wittlinger, presidente del consiglio di amministrazione di Rheinmetall. e vale oltre 150 milioni di euro.In termini di puro volume, questo è il più grande singolo ordine di camion fatto fino ad oggi proveniente dalla Norvegia. Il pacchetto è pubblicizzato come "un potenziamento della capacità di trasporto militare norvegese" e delle capacità operative, e presenta molteplici varianti di veicoli, inclusi camion con caricatore a gancio, veicoli speciali con sistemi di gru e caricatore a gancio, nonché rimorchi e pianali.Probabili ulteriori ordini aggiuntivi, con Michael Wittlinger, del colosso tedesco delle armi, che vanta 25.000 lavoratori che sottolinea che "sempre più forze armate della NATO stanno optando per i nostri veicoli TG e HX".Lo stesso aggiunge come il dato rappresenti un "passo importante verso una maggiore interoperabilità e resilienza".Il portafoglio di prodotti militari di Rheinmetall comprende sistemi di difesa aerea, armi e munizioni, veicoli blindati cingolati e veicoli tattici su ruote.La Norvegia sta aumentando le sue assegnazioni di difesa insieme ai suoi vicini nordici.In un nuovo rapporto, il capo della difesa del Paese, Eirik Kristoffersen, ha chiesto di aumentare gli stanziamenti militari di 8 miliardi di corone norvegesi (730 milioni di dollari) ogni anno dal 2025 al 2031, citando "una maggiore probabilità di un conflitto che coinvolga la Norvegia".Secondo Kristoffersen, il denaro dovrebbe essere investito nel rafforzamento dell'intelligence, nell'acquisizione di nuovi elicotteri e sottomarini, nonché nella creazione di nuove unità e nel rafforzamento della catena di allarme aereo.

