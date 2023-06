https://it.sputniknews.com/20230608/aiea-grossi-le-ispezioni-alla-centrale-di-zaporozhye-continueranno-17284130.html

AIEA, Grossi: le ispezioni alla centrale di Zaporozhye continueranno

AIEA, Grossi: le ispezioni alla centrale di Zaporozhye continueranno

Dopo il recente attacco, di parte ucraina, e la relativa distruzione della diga di Kakhovka, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica AIEA sta... 08.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-08T14:40+0200

2023-06-08T14:40+0200

2023-06-08T14:40+0200

aiea

nucleare

centrale

ucraina

ispezione

geopolitica

mondo

europa

ucraina

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/839/86/8398646_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_023747d1e273db94f355aa478376c663.jpg

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) continuerà le ispezioni della centrale nucleare di Zaporozhye fino a quando la situazione circostante non si stabilizzerà, anche dopo il recente attacco alla diga di Kakhovka.A dirlo il direttore generale della AIEA, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, a Sputnik.Grossi ha anche sottolineato che si concentrerà sulle conseguenze dell'attacco alla diga di Kakhovka durante la sua prossima visita alla centrale nucleare di Zaporozhye, aggiungendo: "fondamentalmente questa è la ragione (della visita)".La centrale nucleare di Zaporozhye, la più grande d'Europa, utilizza l'acqua del bacino di Kakhovka per scopi di raffreddamento.La diga di Kakhovka ha subito gravi danni in un attacco martedì mattina, causando un deflusso incontrollabile di acqua verso le città a valle. Se la capacità di raffreddamento della centrale nucleare dovesse essere compromessa, i possibili rischi includeranno la fusione del nocciolo, danni ai reattori stessi, conseguente diffusione radioattiva e altro.Il ministero degli Esteri russo ha detto che le forze armate ucraine hanno attaccato la diga, qualificandola come un "atto terroristico" contro le infrastrutture civili lanciate come parte della cosiddetta controffensiva ucraina.Kiev, a sua volta, ha incolpato Mosca per l'attacco.La scorsa settimana, Grossi ha proposto cinque principi per garantire la sicurezza nucleare e la sicurezza nucleare dell'impianto.Ha anche sottolineato che "tutte le strutture, i sistemi e i componenti essenziali per il funzionamento sicuro e protetto dell'impianto dovrebbero essere protetti da attacchi o atti di sabotaggio" e "non dovrebbe essere intrapresa alcuna azione che mina questi principi".Parlando con Sputnik, il capo dell'AIEA ha dichiarato di avere "un sostegno sufficiente della comunità internazionale, anche da parte di Russia e Ucraina, per dispiegare queste funzioni o renderle operative".Inoltre, Grossi ha detto di aver discusso le proposte della Cina in materia di sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporozhye durante il suo viaggio a Pechino a maggio. La visita è stata la prima del funzionario in Cina dalla sua nomina a capo dell'AIEA, nel 2019.Rafael Grossi ha infine anche rivelato che intende sollevare con le autorità ucraine le preoccupazioni della Russia su Kiev che blocca le iniziative dell'agenzia sulla centrale nucleare di Zaporozhye. Il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato mercoledì che Kiev ha bloccato tutte le iniziative proposte da Grossi per rafforzare la sicurezza della centrale.Le autorità ucraine hanno anche respinto la proposta del capo dell'AIEA di creare una zona di protezione operativa e di sicurezza nucleare.

ucraina

europa

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

aiea, nucleare, centrale, ucraina, ispezione, geopolitica, mondo, europa, ucraina, kiev, dichiarazioni