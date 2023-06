https://it.sputniknews.com/20230607/stampa-americana-commenta-la-distruzione-della-diga-di-kakhovka-probabili-disastri-ambientali-17282547.html

Stampa americana commenta la distruzione della diga di Kakhovka: "probabili disastri ambientali"

Stampa americana commenta la distruzione della diga di Kakhovka: "probabili disastri ambientali"

I media statunitensi osservano che l'esercito ucraino aveva già effettuato "attacco di prova da un lanciarazzi HIMARS" alla diga e rilevano alta probabilità di... 07.06.2023, Sputnik Italia

Nella notte del 6 giugno, i bombardamenti delle truppe ucraine hanno provocato la distruzione della parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovka. E’ iniziato uno scarico di acqua non controllato, le cittadine di Novaya Kakhovka, Alyoshki, Golaya Pistan sono state quasi completamente allagate. Le autorità hanno iniziato a evacuare la popolazione.Secondo il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, il regime di Kiev ha fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovskaya, poiché ha indebolito le sue posizioni in direzione di Kherson, trasferendo truppe da lì nell'area offensiva.Wall Street JournalUna diga distrutta potrebbe "dare tempo alla Russia per ricostruire le sue difese" e allo stesso tempo "privare l'Ucraina di alcune opzioni per la controffensiva prevista". Per l'Ucraina, questo potrebbe essere vantaggioso perché l'alluvione potrebbe spazzare via fortificazioni e campi minati russi.Washington PostIl rilascio di acqua ha suscitato "profonda preoccupazione" per i danni ambientali ed economici che ha causato. Le truppe ucraine avevano precedentemente effettuato un "attacco di prova con un lanciarazzi HIMARS fornito dagli americani" contro la centrale idroelettrica.New York TimesLa distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka ha aumentato la probabilità di "disastri ambientali e umanitari a lungo termine" nell'area.

