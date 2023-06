https://it.sputniknews.com/20230607/snowden-svela-che-non-aveva-intenzione-di-rimanere-in-russia-ma-non-cerano-altre-opzioni-17282254.html

Snowden svela che non aveva intenzione di rimanere in Russia ma "non c'erano altre opzioni"

Snowden svela che non aveva intenzione di rimanere in Russia ma "non c'erano altre opzioni"

07.06.2023

"In linea di principio, non sarei dovuto rimanere in Russia, era una tappa sulla strada per l'America Latina, poiché il Sud America ha mostrato apertura nei confronti delle talpe in passato", ha spiegato Snowden in un’intervista a Glenn Greenwald sulla piattaforma Rumble.L'ex funzionario dell'intelligence statunitense ha precisato che durante i suoi 40 giorni di permanenza nella zona di transito dell'aeroporto di Sheremetyevo a Mosca, ha fatto domande a molti stati in cerca di asilo politico, ma alcuni paesi temevano la reazione degli Stati Uniti, mentre altri non erano sicuri della capacità di garantire la sua sicurezza."Non c'erano altre opzioni, ho chiesto asilo in Russia. L'ho ricevuto", ha riassunto l'ex dipendente della NSA.Snowden ha scatenato un grande scandalo internazionale nel giugno 2013 fornendo ai giornali Washington Post e Guardian materiale classificato sui programmi di sorveglianza statunitensi e britannici su Internet. Successivamente è volato a Hong Kong e da lì a Mosca, dove per qualche tempo è rimasto nella zona di transito dell'aeroporto Sheremetyevo.Dopo il rifiuto di molti altri paesi, la Russia ha concesso a Snowden asilo temporaneo per un anno a condizione che cessasse le sue attività contro gli Stati Uniti. Nell'agosto 2014, a Snowden è stato rilasciato un permesso di soggiorno di tre anni, successivamente prorogato a tempo indeterminato, e nel settembre 2022 l'ex dipendente della NSA ha ottenuto la cittadinanza russa.

