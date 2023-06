https://it.sputniknews.com/20230607/seoul-esortera-mosca-e-pechino-ad-aiutare-a-risolvere-il-problema-nucleare-della-corea-del-nord-17282817.html

Seoul esorterà Mosca e Pechino ad aiutare a risolvere il problema nucleare della Corea del Nord

Seoul esorterà Mosca e Pechino ad aiutare a risolvere il problema nucleare della Corea del Nord

E' stato reso noto un documento di 144 pagine, sottotitolato "Uno stato globale chiave per la libertà, la pace e la prosperità" che descrive in otto sezioni la... 07.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-07T12:41+0200

2023-06-07T12:41+0200

2023-06-07T12:41+0200

corea del nord

corea del sud

russia

cina

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/322/68/3226823_0:172:3630:2214_1920x0_80_0_0_6222f52a1efe7aa27e575f1ed64f7623.jpg

Il documento rileva che "il crescente riavvicinamento tra Cina, Russia e Corea del Nord" ha portato a un indebolimento dello "slancio per la cooperazione" nella regione nord-est asiatica su questioni di sicurezza regionale come la questione nucleare nordcoreana."In caso di una grande provocazione come un test nucleare (della Corea del Nord, ndr), il governo sudcoreano chiederà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una nuova risoluzione di sanzioni e imporre sanzioni individuali in coordinamento con i paesi partner Inoltre, saranno compiuti sforzi diplomatici per esortare Cina e Russia a svolgere un ruolo costruttivo in questo processo", afferma il documento.Si sottolinea che Cina e Russia, pur sottolineando l'importanza di una soluzione politica del problema della penisola coreana, esprimono il loro "disaccordo con le azioni della comunità internazionale per rafforzare le sanzioni" contro la Corea del Nord in risposta alle sue "provocazioni senza precedenti".

corea del nord

corea del sud

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

corea del nord, corea del sud, russia, cina, politica, difesa