Senato svizzero approva la riesportazione di armi nelle zone di conflitto

Senato svizzero approva la riesportazione di armi nelle zone di conflitto

22 deputati della piccola camera hanno votato a favore di tale decisione, che è in contrasto con la posizione espressa il 10 marzo dal governo del Paese, in una riunione di mercoledì, con 17 contrari e 4 astenuti, ha riferito il servizio stampa parlamentare.Se l'iniziativa del Consiglio degli Stati fosse sostenuta dal Consiglio nazionale (grande camera), ciò potrebbe teoricamente rimuovere gli attuali ostacoli alla riesportazione di armi svizzere in Ucraina."Gli Stati che acquistano materiali militari svizzeri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a riesportarli in paesi coinvolti in conflitti militari. Il Consiglio degli Stati ha confermato mercoledì questa posizione con 22 voti favorevoli, 17 contrari e 4 astenuti", si legge nel comunicato. I rappresentanti dei partiti di sinistra, così come "diversi deputati del Partito popolare svizzero (SNP) e del Partito di centro, hanno votato contro questa iniziativa", ha osservato l'ufficio stampa.Ha spiegato che "questa iniziativa parlamentare regola in modo generale la questione della riesportazione di armi svizzere". Gli Stati acquirenti "saranno comunque tenuti a firmare una dichiarazione di non riesportazione, ma questa sarà limitata a cinque anni per i Paesi che condividono i valori della Svizzera e hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile". In tal caso, "il trasferimento di materiale militare sarebbe consentito a uno Stato coinvolto in un conflitto se esercitasse il proprio diritto all'autodifesa in conformità con il diritto internazionale pubblico". Allo stesso tempo, "il nuovo provvedimento avrebbe effetto retroattivo", precisa l'ufficio stampa.

