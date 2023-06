https://it.sputniknews.com/20230607/russia-e-cina-conducono-un-pattugliamento-aereo-congiunto-nellasia-pacifica-17283682.html

Russia e Cina conducono un pattugliamento aereo congiunto nell'Asia Pacifica

Gli equipaggi delle forze aerospaziali russe e dell'aeronautica cinese hanno condotto un pattugliamento congiunto nell'Asia Pacifica, secondo quanto riferito... 07.06.2023, Sputnik Italia

L'evento si è svolto nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni del piano di cooperazione militare per il 2023. Come sottolineato dal ministero russo, non il pattugliamento non è diretto contro paesi terzi.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, la durata del volo è stata di circa otto ore. I bombardieri russi e cinesi hanno coperto i caccia Su-30SM, Su-35S delle forze aerospaziali russe e J-11B dell'aeronautica militare cinese.Durante il pattugliamento aereo congiunto, aerei russi hanno effettuato il decollo e l'atterraggio in un aeroporto nel territorio cinese. In alcune fasi del percorso, i vettori missilistici strategici erano accompagnati da caccia stranieri.Il dipartimento militare russo ha sottolineato che durante il pattugliamento gli aerei di entrambi i paesi hanno agito rigorosamente in conformità con le disposizioni del diritto internazionale, non vi sono state violazioni dello spazio aereo di stati stranieri. Al termine del pattugliamento aereo congiunto, tutti gli aerei coinvolti sono tornati ai loro aeroporti di base.

