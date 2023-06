https://it.sputniknews.com/20230607/kiev-nega-di-aver-iniziato-loffensiva-17283576.html

Kiev nega di aver iniziato l'"offensiva"

Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina Oleksiy Danilov ha affermato che l'offensiva pianificata non è ancora iniziata. 07.06.2023, Sputnik Italia

"Quando lanceremo la controffensiva, tutti lo sapranno, lo vedranno", ha detto Danilov a Reuters.Martedì, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato che negli ultimi tre giorni Kiev ha lanciato un'offensiva a lungo promessa in diverse zone del fronte e ha concentrato una grande quantità di equipaggiamento e soldati. Shoigu ha osservato che le forze armate russe hanno sventato i tentativi offensivi, il nemico è stato fermato e le forze ucraine hanno perso fino a 3.715 persone in tre giorni.I tempi della controffensiva ucraina sono stati ripetutamente spostati e continuano a essere spostati. Nella Federazione Russa, questo "nervosismo" era associato, in primo luogo, alla guerra dell'informazione: i continui annunci di un'imminente offensiva hanno lo scopo di tenere la Russia con il fiato sospeso, e in secondo luogo, al fatto che l'Occidente richiede risultati rapidi e vittoriosi da Kiev su cui quest’ultima deve riferire costantemente.

