Iran intende creare un hub del gas insieme a Russia, Turkmenistan e Qatar

Iran intende creare un hub del gas insieme a Russia, Turkmenistan e Qatar

L'Iran, con la partecipazione di Russia, Turkmenistan e Qatar, sta cercando di creare un hub del gas nell'area industriale di Assaluyeh nella provincia... 07.06.2023, Sputnik Italia

"La Repubblica islamica con 33 trilioni di metri cubi di riserve di gas recuperabili, è al secondo posto al mondo in termini di riserve di questa risorsa... Ci stiamo impegnando, con l'assistenza di Russia, Turkmenistan e Qatar, per trasformare il Golfo Persico e Assaluyeh in un hub del gas", cita l'ISNA il ministro.Il ministro non ha fornito dettagli sul progetto, rilevando solo che sono in corso i preparativi e la pianificazione necessari.

