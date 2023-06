https://it.sputniknews.com/20230607/il-giornalista-hersh-accusa-blinken-di-fomentare-il-conflitto-in-ucraina-17283368.html

Il giornalista Hersh accusa Blinken di fomentare il conflitto in Ucraina

Il giornalista americano Seymour Hersh, vincitore del premio Pulitzer, ha accusato il segretario di Stato americano Antony Blinken di fomentare il conflitto in... 07.06.2023, Sputnik Italia

"Un falco di carriera, quando si tratta di Russia, ha superato se stesso nella ferocia del suo impegno nella guerra in Ucraina", si legge sulla pagina di Hersh sulla piattaforma Substack.Hersh sottolinea che Blinken ha disprezzato qualsiasi discorso sugli sforzi di pace e un cessate il fuoco di cui l'esercito ucraino e i cittadini ucraini "hanno un disperato bisogno"."Il suo vero messaggio (di Blinken) può essere espresso in modo più schietto: odio i russi e lascio che il sangue scorra", ha scritto Hersh. A suo avviso, il Segretario di Stato ha anche distorto le informazioni sulla situazione al mondo nel caso, quando ha raccontato al pubblico di Helsinki dell'"isolamento internazionale" della Russia.Hersh ha anche espresso scetticismo sulle parole di Blinken secondo cui l'Europa "rapidamente e decisamente" si sarebbe allontanata dall'energia russa e la Germania avrebbe "immediatamente" cancellato il gasdotto Nord Stream 2. A questo proposito, Hersh scrive che il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la Germania sono sopravvissuti all'assenza di gas russo lo scorso inverno solo grazie a riserve sufficienti, un inverno più caldo e miliardi di sussidi governativi per le famiglie e le aziende tedesche.Lo scorso 8 febbraio, il giornalista americano Seymour Hersh ha pubblicato la sua inchiesta sulle esplosioni al Nord Stream, in cui, citando una fonte, ha affermato che nel giugno 2022 sono stati piazzati degli ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi, sotto la copertura delle esercitazioni NATO Baltops, da parte dei sommozzatori della Marina degli Stati Uniti supportati da specialisti norvegesi.

