Giappone esprime preoccupazione per i voli di aerei di Russia e Cina

Giappone esprime preoccupazione per i voli di aerei di Russia e Cina

Il Giappone ha inviato alla Russia e alla Cina attraverso canali diplomatici uno nota in cui esprime la sua preoccupazione per il volo di aerei russi e cinesi... 07.06.2023, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha ripetutamente affermato che tutti i voli aerei vengono effettuati in stretta conformità con le regole internazionali per l'uso dello spazio aereo su acque neutre, senza violare i confini di altri stati."Ieri, due bombardieri cinesi e due russi hanno volato insieme nel Mar del Giappone e nel Mar Cinese Orientale a lunga distanza. I frequenti voli di bombardieri strategici di entrambi i paesi vicino al nostro paese ... sono una franca dimostrazione contro il nostro paese e causano serie preoccupazioni per il nostro paese in termini di sicurezza. Attraverso canali diplomatici, la nostra preoccupazione è stata espressa alla Russia e alla Cina in relazione all'aumento delle attività congiunte delle forze armate di entrambi i paesi", ha detto Matsuno.Ha aggiunto che, come martedì, mercoledì è stato registrato anche un volo congiunto di bombardieri strategici di entrambi i paesi.

