https://it.sputniknews.com/20230606/ue-adotta-un-nuovo-piano-per-contrastare-limmigrazione-clandestina-nel-mediterraneo-17281363.html

UE adotta un nuovo piano per contrastare l'immigrazione clandestina nel Mediterraneo

UE adotta un nuovo piano per contrastare l'immigrazione clandestina nel Mediterraneo

La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d'azione per contrastare l'immigrazione clandestina nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico. 06.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-06T17:04+0200

2023-06-06T17:04+0200

2023-06-06T17:04+0200

ue

africa

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/881/38/8813826_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_0b89b07d491e0bb42b7689fd80ea0db8.jpg

"Il flusso di migranti rimane costante. La Commissione europea presenta questo piano d'azione in conformità con le decisioni prese dal Consiglio dell'Unione europea il 9 febbraio 2023", si legge nel documento pubblicato dalla Commissione.Una nuova serie di misure per contrastare l'immigrazione clandestina in Europa dall'Africa settentrionale e occidentale comprende la lotta al traffico di esseri umani, il rafforzamento del controllo delle frontiere da parte dell'Agenzia dell'UE per la sicurezza delle frontiere esterne Frontex e il rafforzamento della cooperazione con i paesi da cui la maggior parte dei migranti tenta di entrare in Europa.Inoltre, la Commissione europea propone il sostegno finanziario a paesi come il Senegal e il Gambia per sviluppare meccanismi nazionali di reintegrazione in modo che i migranti rimandati nei loro paesi abbiano maggiori opportunità di essere inclusi nella vita socio-economica della società.Si osserva che al fine di ridurre l'onere per i paesi che hanno i problemi più gravi con l'afflusso di migranti, il trasferimento dei migranti da essi ad altri paesi dell'UE sarà accelerato. L'Agenzia europea per l'asilo contribuirà alla distribuzione dei migranti all'interno dell'Unione europea.Inoltre, una migliore interazione tra i paesi e le organizzazioni dell'UE contribuirà a ridurre la mortalità tra i migranti che cercano di raggiungere l'Europa via mare."La cooperazione e l'unanimità tra gli Stati membri dell'UE... sono fondamentali per limitare le vittime marittime, mantenere una navigazione sicura e trovare soluzioni adeguate alle sfide attuali", afferma il documento.

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, africa, migranti