https://it.sputniknews.com/20230606/peskov-definisce-la-distruzione-della-diga-di-kakhovka-un-deliberato-sabotaggio-da-parte-di-kiev-17280820.html

Peskov definisce la distruzione della diga di Kakhovka un deliberato sabotaggio da parte di Kiev

Peskov definisce la distruzione della diga di Kakhovka un deliberato sabotaggio da parte di Kiev

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha definito la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka un deliberato sabotaggio da parte di Kiev. 06.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-06T12:59+0200

2023-06-06T12:59+0200

2023-06-06T12:59+0200

russia

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/530/17/5301746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b482f5f3ff9e263a184e63a5044dee04.jpg

"Qui possiamo già ora affermare inequivocabilmente che si tratta di un deliberato sabotaggio da parte ucraina", ha detto Peskov.Il portavoce del presidente russo ha aggiunto che la distruzione della diga potrebbe avere conseguenze per diverse decine di migliaia di residenti nella regione."Questo sabotaggio può potenzialmente portare a conseguenze molto gravi. Conseguenze per diverse decine di migliaia di residenti della regione. Conseguenze ambientali. E conseguenze di diversa natura che devono ancora essere stabilite", ha detto ai giornalisti.La parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è stata distrutta a causa dei bombardamenti della scorsa notte, la stessa diga del bacino idrico non è stata distrutta. L'attacco delle truppe ucraine alla centrale idroelettrica sarebbe stato effettuato dal lanciarazzi Olkha. In alcuni insediamenti costieri è iniziata l'evacuazione della popolazione. Il capo dell'amministrazione del distretto urbano di Novaya Kakhovka, Vladimir Leontiev, ha attribuito la responsabilità della distruzione della centrale idroelettrica a Kiev.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa