Pechino: la maggioranza dei Paesi dell'Asia è contraria alla presenza della NATO nella regione

"Abbiamo preso atto delle relative segnalazioni. La NATO ha ripetutamente affermato pubblicamente che la posizione dell'organizzazione come alleanza regionale non è cambiata e che la NATO non cerca l'espansione geografica. L'Asia non è inclusa nei confini geografici del Nord Atlantico, e non c'è bisogno di creare una cosiddetta versione Asia-Pacifico della NATO. Tuttavia, la NATO è ossessionata dallo spostamento a est nell’Asia Pacifica per interferire negli affari regionali e provocare uno scontro sul campo", ha detto Wang.Il diplomatico ha osservato che tali azioni della NATO hanno causato una maggiore allerta della comunità internazionale, in particolare dei paesi asiatici."La maggior parte dei paesi della regione ha una posizione molto chiara su questo tema: si oppongono alla formazione di vari blocchi militari nella regione, non approvano l'allungamento dei tentacoli della NATO all'Asia, non accettano di copiare il confronto di blocco in Asia e non permetteranno una ripetizione di guerre fredde o calde in Asia", ha sottolineato.

