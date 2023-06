https://it.sputniknews.com/20230606/giappone-usa-canada-e-australia-conducono-le-prime-manovre-navali-nel-mar-cinese-orientale-17281478.html

Giappone, USA, Canada e Australia conducono le prime manovre navali nel Mar Cinese Orientale

Le esercitazioni si sono svolte dal 3 al 5 giugno. L'area dove sono state svolte le manovre non è stata specificata.Cinque navi hanno preso parte alle manovre, tra cui il cacciatorpediniere della US Navy Chung-Hoon e la fregata Montreal della Royal Canadian Navy. Lo scopo degli esercizi era sviluppare le capacità di interazione congiunta in mare per “assicurare un Indo-Pacifico libero e aperto”.In precedenza, i quattro paesi avevano condotto esercitazioni congiunte nell'Oceano Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale nel 2019 e nel 2022.Le navi statunitensi e canadesi hanno attraversato lo stretto di Taiwan prima di partecipare alle esercitazioni. Allo stesso tempo, la nave dell'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) è passata in prossimità del cacciatorpediniere americano. La parte cinese ha affermato che si trattava di una misura necessaria e legittima contro la provocazione statunitense.

