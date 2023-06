https://it.sputniknews.com/20230606/esperti-dellaiea-stanno-monitorando-la-situazione-con-la-centrale-idroelettrica-di-kakhovka-17280591.html

Esperti dell'AIEA stanno monitorando la situazione con la centrale idroelettrica di Kakhovka

L'AIEA è a conoscenza di segnalazioni di danni alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya, gli esperti dell'agenzia presso la centrale nucleare di Zaporozhye... 06.06.2023

russia

aiea

"L'AIEA è a conoscenza delle segnalazioni di danni alla Centrale idroelettrica di Kakhovka, gli esperti dell'AIEA presso la centrale nucleare di Zaporozhye stanno monitorando attentamente la situazione, non vi è alcuna minaccia diretta alla sicurezza nucleare del'impianto", ha affermato l'agenzia.La parte superiore della centrale idroelettrica è stata distrutta a causa dei bombardamenti della scorsa notte, la stessa diga del bacino idrico di Kakhovka non è stata distrutta. C'è uno scarico di acqua non controllato. Non è ancora necessario evacuare la popolazione.

