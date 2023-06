https://it.sputniknews.com/20230606/distrutta-la-diga-di-novaya-kakhovka-iniziata-levacuazione-dalle-zone-inondate-17280329.html

Distrutta la diga di Novaya Kakhovka, iniziata l'evacuazione dalle zone inondate

Le autorità di Nova Kakhovka stanno evacuando i residenti dalle aree inondate dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka a seguito di un... 06.06.2023, Sputnik Italia

russia

ucraina

difesa

Ora l'acqua è salita di dieci metri, la diga si sta distruggendo. L'acqua potrebbe salire fino a 12 metri, ha affermato Leontiev.Secondo un corrispondente di Sputnik, l'area dello stadio Energia è stata allagata a Novaya Kakhovka, l'acqua è arrivata vicino all'edificio dell'amministrazione locale. Il settore residenziale non risulta essere colpito ma l'acqua sta arrivando alle case.La scorsa notte i bombardamenti dell'esercito ucraino hanno distrutto la parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovka. Il raid è stato eseguito, presumibilmente, dal lanciarazzi Olkha. Le valvole della diga sono state spazzate via, ma la diga stessa non è stata danneggiata.Secondo il capo del distretto urbano di Novaya Kakhovka Vladimir Leontyev, la riparazione della centrale idroelettrica è impossibile, dovrà essere ricostruita.

russia

ucraina

russia, ucraina, difesa