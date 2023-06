https://it.sputniknews.com/20230606/deputati-svizzeri-non-sono-riusciti-a-cancellare-lintervento-di-zelensky-nel-parlamento-17281262.html

Deputati svizzeri non sono riusciti a cancellare l'intervento di Zelensky nel parlamento

I deputati del Partito Popolare Svizzero-Unione Democratica di Centro (SVP-UDC) martedì in una riunione del Consiglio nazionale (grande camera del parlamento... 06.06.2023

In precedenza è stato reso noto che Zelensky parlerà in collegamento video con i deputati svizzeri il 15 giugno, nonostante le critiche del Partito popolare svizzero. Pertanto, il capo della fazione parlamentare, Thomas Aesci, ha espresso disaccordo con il fatto che l'apparato dell'Assemblea federale della Svizzera abbia consentito a Zelensky di parlare con i deputati, considerando il messaggio video come un tentativo da parte ucraina di influenzare direttamente la questione fornitura di armi a Kiev.Martedì, il Consiglio nazionale ha respinto la proposta di cancellare il discorso di Zelensky con "128 voti contro 58 e 4 astensioni", lo si apprende da un comunicato pubblicato sul sito web del parlamento.I deputati del Partito popolare svizzero hanno dichiarato che non intendono a partecipare all'incontro, dove sarà trasmesso il discorso di Zelensky.Il servizio stampa del parlamento ha riferito in precedenza che dal 1970, 28 relatori invitati sono intervenuti all'Assemblea federale, inclusi presidenti di paesi e rappresentanti di organizzazioni internazionali, nonché il ministro degli affari esteri. Nessun presidente straniero si è ancora rivolto ai deputati svizzeri tramite collegamento video, afferma il rapporto.

