Bielorussia: consegne S-400 decisione vitale

Bielorussia: consegne S-400 decisione vitale

Il ministro della Difesa della Bielorussia, il tenente generale Viktor Khrenin, ha commentato la consegna dei sistemi di difesa aerea S-400 dalla Russia alla... 06.06.2023, Sputnik Italia

“Abbiamo ricevuto un altro kit del complesso S-400 Triumph. Questo complesso non è solo un significativo rafforzamento delle frontiere aeree del nostro Paese, ma anche una seria difesa dei confini dello Stato dell'Unione”, ha osservato il ministro.“La retorica aggressiva della leadership occidentale, l'attuazione dei piani della Polonia e dei paesi baltici per rafforzare il potenziale militare, compresa la componente offensiva, non esclusa quella dell'aviazione, suggerisce che in queste condizioni è vitale per noi prendere decisioni per rafforzare il potenziale di difesa del nostro stato. Una di queste decisioni è l'adozione e la messa in servizio di combattimento del complesso S-400 e di altri tipi più moderni di armi, attrezzature militari e speciali", ha aggiunto Khrenin.Il ministro della Difesa della Bielorussia ha sottolineato che tutte le misure adottate mirano a prevenire lo scoppio di un conflitto armato contro il Paese.

