https://it.sputniknews.com/20230606/ai-monaci-della-chieda-ortodossa-dellucraina-e-stato-ordinato-di-lasciare-il-monastero-delle-grotte-17280997.html

Ai monaci della Chieda ortodossa dell'Ucraina è stato ordinato di lasciare il Monastero delle Grotte

Ai monaci della Chieda ortodossa dell'Ucraina è stato ordinato di lasciare il Monastero delle Grotte

La commissione del Ministero della Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina (MKIP) per l'accettazione e il trasferimento degli oggetti del... 06.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-06T13:56+0200

2023-06-06T13:56+0200

2023-06-06T13:56+0200

la situazione in ucraina

ucraina

politica

religione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/15/17169219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb176845f29bc1ce2901001305cea742.jpg

"Ieri la commissione MKIP per l'accettazione e il trasferimento dei beni demaniali del Monastero ha concluso i suoi lavori e ha firmato con la riserva un atto di accettazione e trasferimento dei beni di stato della riserva nazionale "Monastero delle Grotte", con il quale ha confermato il trasferimento della proprietà demaniale in uso alla riserva. Ora, dopo che la riserva ha inviato una richiesta alla Chiesa ortodossa ucraina liberare immediatamente [gli edifici del monastero], cessare l'uso della proprietà della riserva restituirla a essa, quest'ultima [la Chiesa ortodossa dell’Ucraina] deve farlo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione", ha comunicato il ministro della Cultura e della politica dell'informazione del Paese Olexandr Tkachenko.Tkachenko ha specificato che se l'UOC si rifiuta di rispettare questo requisito, il ministero intenterà una causa per "rimuovere gli ostacoli alla riserva nell'uso della proprietà". Secondo lui, i rappresentanti del monastero hanno rifiutato di ricevere l'atto di accettazione e trasferimento dei beni demaniali. In totale, la commissione ha controllato 79 oggetti del Monastero, che vengono restituiti alla proprietà statale, ha osservato il ministro.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, politica, religione