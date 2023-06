https://it.sputniknews.com/20230605/wp-nato-ha-raddoppiato-la-sua-presenza-militare-nelleuropa-orientale-rispetto-al-2021-17279020.html

WP: NATO ha raddoppiato la sua presenza militare nell'Europa orientale rispetto al 2021

La NATO ha raddoppiato la sua presenza militare nell'Europa orientale rispetto al 2021, riporta il Washington Post, citando la portavoce dell'alleanza Oana... 05.06.2023, Sputnik Italia

"La NATO ha parzialmente rafforzato il suo fianco orientale creando gruppi tattici in altri quattro paesi: Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia... Circa 10.000 soldati sono ora distribuiti in otto gruppi tattici, rispetto ai 5.000 in quattro gruppi nel 2021", ha affermato Lungescu.Il giornale, citando la portavoce della NATO, rileva che i Paesi hanno inviato anche decine di navi e centinaia di aerei nella parte orientale dell'alleanza."Gli alleati hanno inoltre dispiegato un numero senza precedenti di difese aeree a terra, come missili Patriot e navi di difesa aerea in mare", ha detto Lungescu.In precedenza, il quotidiano Pais, citando fonti, aveva riferito che la NATO stava valutando la possibilità di fornire a Kiev garanzie di sicurezza, compresi gli obblighi di fornire supporto, nonché il consolidamento e il rafforzamento dell'assistenza militare per formare un guscio di "contenimento" attorno all'Ucraina.

