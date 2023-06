https://it.sputniknews.com/20230605/usa-possibile-rischio-escalation-per-gli-attacchi-alla-russia-osserviamo-attentamente-17279236.html

USA, possibile rischio escalation per gli attacchi alla Russia: "osserviamo attentamente"

USA, possibile rischio escalation per gli attacchi alla Russia: "osserviamo attentamente"

05.06.2023

L'esercito americano sta monitorando da vicino gli attacchi di Kiev all'interno della Federazione Russa e non esclude il rischio di un'escalation del conflitto...

L'esercito americano sta monitorando da vicino gli attacchi di Kiev all'interno della Federazione Russa e non esclude il rischio di un'escalation del conflitto a causa loro, ha dichiarato lunedì il generale Mark Milley, presidente del Comitato dei capi di stato maggiore degli Stati Uniti, in un'intervista alla CNN .Il generale sostiene che ciò che sta accadendo "rappresenta una minaccia esistenziale all'esistenza stessa dell'Ucraina ed è di importanza ancora maggiore per il resto del mondo - per l'Europa, per gli Stati Uniti e il resto del mondo".

