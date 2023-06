https://it.sputniknews.com/20230605/mosca-accoglie-con-favore-gli-sforzi-dei-paesi-per-una-soluzione-pacifica-in-ucraina-17278337.html

Mosca accoglie con favore gli sforzi dei paesi per una soluzione pacifica in Ucraina

Mosca accoglie con favore gli sforzi dei paesi per una soluzione pacifica in Ucraina

Mosca accoglie con favore gli sforzi di tutti gli stati che mirano a una soluzione pacifica alla crisi ucraina, riportano i media, citando il viceministro... 05.06.2023

"Accogliamo con favore gli sforzi di tutti gli stati che mirano a una soluzione pacifica a questo conflitto", ha affermato il viceministro degli Esteri russo, commentando i rapporti sul piano dell'Indonesia per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina."Per quanto ne so, non abbiamo informazioni ufficiali al riguardo, ma ne abbiamo sentito parlare dai media", ha aggiunto Rudenko.

