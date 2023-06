https://it.sputniknews.com/20230605/la-banca-svizzera-ubs-prevede-di-completare-lacquisizione-di-credit-suisse-il-12-giugno-17277654.html

La banca svizzera UBS prevede di completare l'acquisizione di Credit Suisse il 12 giugno

Il gruppo finanziario svizzero UBS ha dichiarato che prevede di completare l'acquisizione di Credit Suisse in una settimana. 05.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-05T09:08+0200

2023-06-05T09:08+0200

2023-06-05T09:08+0200

svizzera

economia

Come specificato, il perfezionamento dell'operazione dipende dal fatto che la domanda di registrazione, che riguarda le azioni da emettere, sia riconosciuta come efficace dalla Securities and Exchange Commission statunitense.Al completamento della transazione, le azioni Credit Suisse e le azioni di deposito americane (ADS) saranno revocate dalla quotazione dalla Borsa svizzera e dalla Borsa di New York. Gli azionisti di Credit Suisse riceveranno un'azione UBS ogni 22,48 azioni Credit Suisse.A metà marzo, il valore delle azioni Credit Suisse in borsa è sceso di un quarto in un solo giorno. Gli osservatori temevano il crollo della banca a causa di un'ondata di fallimenti bancari negli Stati Uniti. Successivamente, la banca centrale svizzera ha dichiarato che la più grande banca del paese, UBS, acquisirà Credit Suisse per 3 miliardi di franchi (3,2 miliardi di dollari).

svizzera

