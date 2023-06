https://it.sputniknews.com/20230605/cremlino-russia-attende-dagli-usa-proposte-sul-controllo-degli-armamenti-17278443.html

Cremlino: Russia attende dagli USA proposte sul controllo degli armamenti

La Russia rimane aperta al dialogo con gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti ma Mosca attende proposte specifiche da Washington attraverso i canali... 05.06.2023, Sputnik Italia

Parlando con i giornalisti, il portavoce del Cremlino ha definito "importante e positiva" la dichiarazione del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan secondo cui gli Stati Uniti sono pronti per un dialogo con la Russia sul controllo degli armamenti senza precondizioni."Certo, ci aspettiamo che sarà supportato da passi de facto attraverso i canali diplomatici. E poi sarà possibile considerare i formati di dialogo proposti. La Federazione Russa rimane aperta al dialogo, lo consideriamo estremamente importante ma dobbiamo prima capire come viene formulata questa proposta", ha detto Peskov."Naturalmente, in questioni così importanti e delicate, è molto difficile fare affidamento sulle dichiarazioni della stampa, soprattutto quando stiamo vivendo una grave carenza di fiducia reciproca nelle nostre relazioni bilaterali", ha aggiunto.In precedenza, Sullivan aveva affermato che Washington era pronta per colloqui bilaterali sul controllo degli armamenti con Mosca e Pechino "senza precondizioni". Come ha chiarito, l'espressione "senza precondizioni" non significa che gli Stati Uniti non "riterranno responsabili" le potenze nucleari per "comportamento sconsiderato". Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha successivamente sottolineato che la dichiarazione di Sullivan era un tentativo "di presentare la posizione degli Stati Uniti in una forma più attraente per la comunità internazionale di quanto non fosse effettivamente formata".

