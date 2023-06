https://it.sputniknews.com/20230605/commissione-ue-propone-divieto-di-import-di-grano-dallucraina-in-cinque-paesi-fino-al-15-settembre-17278926.html

Commissione UE propone divieto di import di grano dall'Ucraina in cinque paesi fino al 15 settembre

Commissione UE propone divieto di import di grano dall'Ucraina in cinque paesi fino al 15 settembre

La Commissione europea potrebbe oggi estendere il divieto di fornitura di grano dall'Ucraina agli stati di confine, ha dichiarato su Twitter il ministro... 05.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-05T15:16+0200

2023-06-05T15:16+0200

2023-06-05T15:16+0200

ue

ucraina

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/05/17278773_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82c4602357e358871721be48ebbd31c6.jpg

"Abbiamo ricevuto dalla Commissione europea una bozza di un nuovo regolamento per vietare l'importazione di quattro prodotti in cinque paesi. Il periodo di validità registrato nella bozza è il 15 settembre di quest'anno", ha affermato il funzionario.Telyus ha sottolineato che al momento si tratta di una bozza di documento e ha espresso la speranza che il nuovo regolamento entri in vigore domani.Oggi, i media hanno riferito che la Commissione europea aveva già esteso il divieto di importazione di grano ucraino, ma la portavoce della Commissione europea Miriam Garcia Ferrer ha dichiarato a Sputnik che non è stata ancora presa una decisione definitiva.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, ucraina, politica, economia