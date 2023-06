https://it.sputniknews.com/20230605/bloomberg-gli-usa-sono-preoccupati-per-la-crescente-influenza-della-russia-in-libia-17278632.html

Bloomberg: gli USA sono preoccupati per la crescente influenza della Russia in Libia

Bloomberg: gli USA sono preoccupati per la crescente influenza della Russia in Libia

05.06.2023

Secondo quanto riportato dall'agenzia, questo stato di cose ha preoccupato gli Stati Uniti e, di conseguenza, hanno inviato in Libia "molti funzionari di alto rango", tra cui il capo della CIA, William Burns. Quest’ultimo ha visitato la Libia a gennaio e ha tenuto colloqui con entrambi i governi, oltre a incontrare funzionari in Egitto, che hanno anche sostenuto Haftar.Secondo l'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, "nel Paese sono stati fatti tentativi per sfruttare le divisioni interne e frustrare gli sforzi delle Nazioni Unite per tenere le elezioni". "Il nostro messaggio è che otterrete legittimità solo attraverso le elezioni", ha detto.Nel frattempo, gli Stati Uniti sono in "svantaggio" perché non hanno né truppe né presenza diplomatica in Libia, scrive Bloomberg. L'ambasciata americana in Libia è stata chiusa nel 2014 a causa del deterioramento della situazione nel Paese. Nel settembre 2012, il consolato americano a Bengasi è stato attaccato dagli islamisti. Quattro americani sono stati uccisi, incluso l'ambasciatore Christopher Stevens.

