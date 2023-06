https://it.sputniknews.com/20230605/belgio-sta-indagando-sulluso-di-armi-belghe-nellattacco-ucraino-contro-shebekino-17278543.html

Belgio sta indagando sull'uso di armi belghe nell'attacco ucraino contro Shebekino

Il Belgio chiederà chiarimenti all'Ucraina riguardo ai rapporti sull'uso di fucili automatici di fabbricazione belga in un attacco alla regione russa di... 05.06.2023, Sputnik Italia

“Il nostro Dipartimento della Difesa e i suoi servizi di intelligence hanno avviato un'indagine e stanno chiedendo informazioni per determinare esattamente cosa sia successo. Le armi europee vengono fornite all'Ucraina a condizione che vengano utilizzate sul territorio ucraino per proteggere questo territorio. E abbiamo severi controlli in atto per assicurarci che sia così", ha detto.Il premier belga ha rifiutato di suggerire quali sarebbero le conseguenze se le notizie fossero confermate. “Qui non dobbiamo anticipare. Ma stiamo analizzando la situazione e la prenderemmo molto sul serio", ha detto de Croo.

