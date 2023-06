https://it.sputniknews.com/20230604/turchia-erdogan-annuncia-il-nuovo-governo-il-90-sono-nuovi-ministri-17276474.html

Turchia: Erdogan annuncia il nuovo governo, il 90% sono nuovi ministri

Turchia: Erdogan annuncia il nuovo governo, il 90% sono nuovi ministri

Il rieletto presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha rivelato domenica la composizione del nuovo governo del Paese, la stragrande maggioranza dei... 04.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-04T15:04+0200

2023-06-04T15:04+0200

2023-06-04T15:04+0200

turchia

erdogan

governo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484987_0:12:3085:1747_1920x0_80_0_0_eac955610060ae2913c00bb8567a2095.jpg

Uno dei ministri che ha mantenuto l'incarico è la Salute, Fahrettin Koca, 58 anni, che guida il ministero dal 2018 e ha attraversato il difficile periodo della pandemia di Covid-19 e del terremoto del 6 febbraio, che ha ucciso più di 50.000 cittadini.Anche il ministro del Turismo e della Cultura, Mehmet Nuri Ersoy, 55 anni, ha mantenuto il suo incarico.Erdogan ha nominato vicepresidente Cevdet Yilmaz, 56 anni, che presiede la commissione parlamentare per il bilancio della Turchia dal 2020. Questi ha studiato negli Stati Uniti, conseguendo un master in relazioni internazionali presso l'Università di Denver, in Colorado, ed è stato l'ufficio di collegamento del primo ministro con l'Unione Europea tra il 2003 e il 2007.L'ex capo della National Intelligence Organization, Hakan Fidan, 55 anni, è stato nominato nuovo ministro degli Esteri della Turchia. Fidan ha conseguito il master in economia e scienze politiche presso l'Università del Maryland negli Stati Uniti e ha conseguito il dottorato presso la Bilkent University in Turchia. È a capo dell'intelligence turca dal 2010, avendo partecipato attivamente ai negoziati per normalizzare le relazioni tra Turchia e Siria. Fidan succede a Mevlut Cavusoglu, che è stato ministro per più di nove anni ed è ora deputato eletto per la sua provincia natale di Antalya.Alparslan Bayraktar, 48 anni, che in precedenza ricopriva la carica di viceministro, è ora il nuovo ministro delle Finanze. Dal 2016 al 2018 è stato responsabile delle relazioni internazionali presso il ministero. Bayraktar si è laureato all'Università di Istanbul e ha studiato anche negli Stati Uniti presso la Fletcher School of Law and Diplomacy.Ali Yerlikaya, 54 anni, governatore della provincia di Istanbul, che ricopre la carica dal 2019, è stato nominato ministro degli Interni della Turchia. Succede a Suleyman Soylu, che durante la campagna elettorale ha più volte criticato gli Stati Uniti e il suo ambasciatore. In particolare, Soylu ha il merito di aver affermato che Washington sta cercando di stabilire uno stato terrorista vicino ai confini della Turchia. Ha anche affermato che gli Stati Uniti "continuano a perdere la loro reputazione", che tutti "odiano gli Stati Uniti" e che l'Europa è una loro "pedina".Yasar Guler, 68 anni, capo di stato maggiore delle forze armate dal luglio 2018, è stato nominato nuovo ministro della Difesa della Turchia.Mehmet Simsek, 56 anni, è stato nominato nuovo ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia, incarico che ha ricoperto dal 2009 al 2015.Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Turchia sarà guidato da Abdulkadir Uraloglu, 57 anni, che dal 2018 era a capo del Dipartimento generale delle strade.Omer Bolat, 59 anni, formatosi nei Paesi Bassi e in Germania, è stato nominato nuovo ministro del Commercio.Mehmet Fatih Kacir, 39 anni, che era un viceministro, ha assunto la guida del Ministero dell'Industria e della Tecnologia.Yusuf Tekin, 53 anni, che è stato per cinque anni rettore dell'Università Haci Bayram Veli di Ankara, è ora ministro dell'Istruzione.Osman Askin Bak, 56 anni, che ha guidato la delegazione turca all'Assemblea parlamentare della NATO e ha conseguito un master nel Regno Unito, è diventato capo del ministero turco della Gioventù e dello sport.Il Ministero dello Sviluppo Urbano e dell'Ambiente è ora guidato da Mehmet Ozhaseki, 66 anni, che ha già ricoperto la carica dal 2016 al 2018, il Ministero della Giustizia dal deputato Yilmaz Tunc, 52 anni, il Ministero del Lavoro da Vedat Yisikcan, di 57.Il ministero delle Foreste e dell'Agricoltura è guidato da Ibrahim Yumakli, 54 anni, che è stato viceministro del ministero. Yumakli gestiva anche la filiale turca del canale televisivo del Qatar Al-Jazeera e lavorava anche per l'agenzia statale Anadolu.Mahinur Goktas, il nuovo ministro della Famiglia e dei Servizi Sociali, è l'unica donna nel gabinetto: è nata in Belgio, ha 40 anni, è stata ambasciatrice nel Paese per più di dieci anni e da allora guida l'ambasciata turca in Algeria 2020.

https://it.sputniknews.com/20230604/arabia-saudita-chiede-ai-paesi-africani-di-tagliare-la-produzione-di-petrolio-17275991.html

https://it.sputniknews.com/20230604/peskov-russia-deve-portare-a-termine-loperazione-speciale-17276085.html

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, erdogan, governo