Peskov: Russia deve portare a termine l'operazione speciale

Peskov: Russia deve portare a termine l'operazione speciale

L'Occidente parla di diritti umani e valori europei solo quando fa loro comodo, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. 04.06.2023

Ha anche affermato che la Russia deve finire il suo lavoro fino alla fine, non c'è alternativa."I diritti umani e i valori europei sono una cosa di guttaperca nella comprensione degli stessi europei. Se non sbaglio erano le parole di Tyutchev: "Più sono liberali, più sono volgari. La civiltà è un feticcio per loro, ma le loro idee sono inaccessibili a loro stessi". E così via. Ma queste sono le stesse persone che per molti anni non hanno notato il bombardamento del Donbass. Cioè, quando non c'era ancora l’operazione militare specialeitare. Queste sono le stesse persone che non hanno notato i bambini assassinati a bruciapelo, che non hanno notato le file di tombe dei bambini nel Donbass", ha detto Peskov in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin, il video è stato pubblicato sul suo Telegram canale."In effetti, continuano questo tipo di linea guttaperca: quando gli fa comodo, ci sono riferimenti a tutti questi valori universali per loro. Quando non è conveniente per loro, questi riferimenti non si verificano. Dobbiamo sapere il nostro lavoro, facciamo il nostro lavoro e portiamo il nostro lavoro a termine. Non abbiamo altra alternativa ", ha detto.

