Pechino: navi da guerra straniere si avvicinano al territorio cinese per provocazioni

Pechino: navi da guerra straniere si avvicinano al territorio cinese per provocazioni

Navi da guerra e aerei stranieri si avvicinano al territorio cinese non per un passaggio pacifico, ma per provocazioni, ha affermato domenica il ministro della... 04.06.2023

cina

difesa

In precedenza, il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha affermato che una nave da guerra cinese si è avvicinata a una distanza pericolosa di 150 iarde (137 metri) dal cacciatorpediniere statunitense USS Chung-Hoon durante una missione congiunta canadese-statunitense che attraversava lo Stretto di Taiwan. È stato riferito che, in conformità con il diritto internazionale, il cacciatorpediniere americano USS Chung-Hoon e la fregata canadese HMCS Montreal hanno effettuato un passaggio pianificato da sud a nord dello Stretto di Taiwan attraverso le acque il 3 giugno.Li Shangfu, commentando l'incidente, ha sottolineato che Pechino non vede alcun problema nell'assicurare la libertà di navigazione e il passaggio pacifico delle navi straniere nella zona d'acqua interessata, tuttavia, "è necessario impedire tentativi di utilizzare questa libertà di navigazione e il pacifico passaggio come pretesto per l'egemonia nel trasporto marittimo"."Come ministro della Difesa, ogni giorno vedo molte informazioni su navi da guerra e aerei stranieri che entrano in aree adiacenti al nostro territorio. E non sono qui per un passaggio pacifico, sono qui per provocazioni", ha detto Li Shangfu."Vorrei chiedere perché tutti questi incidenti che ha citato sono avvenuti in aree vicine alla Cina e non in aree vicine ad altri paesi? Penso che sia perché le navi da guerra e gli aerei cinesi non hanno esercitato questa egemonia della navigazione in aree adiacenti ad altri paesi", ha detto.

