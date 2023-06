https://it.sputniknews.com/20230604/lungheria-e-il-video-sulla-pace-in-ucraina-la-crimea-indicata-come-appartenente-a-kiev-17276948.html

L'Ungheria è il video sulla pace in Ucraina: la Crimea indicata come appartenente a Kiev

Il governo ungherese ha ripubblicato un video per una soluzione pacifica in Ucraina, sostituendo i confini della mappa e mettendo la Crimea nel territorio... 04.06.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il governo ungherese aveva pubblicato un video per l'inizio dei colloqui di pace sull'Ucraina, con una mappa che mostrava la Crimea al di fuori del territorio ucraino. Il ministero degli Esteri ucraino aveva chiesto che Budapest facesse marcia indietro.Nella nuova versione del video, pubblicata sulla pagina del governo ungherese sul social network Facebook*, nei confini della mappa, la Crimea è segnata in rosso, come il territorio dell'Ucraina.* L'attività di Meta (social network Facebook e Instagram) è vietata in Russia come estremista

