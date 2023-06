https://it.sputniknews.com/20230604/erdogan-terra-colloqui-con-stoltenberg-a-istanbul-17275909.html

Erdogan terrà colloqui con Stoltenberg a Istanbul

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan terrà colloqui con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg domenica a Istanbul, scrive il quotidiano Star. 04.06.2023, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO è arrivato sabato in Turchia per assistere all'inaugurazione di Erdogan, che è stato rieletto per un nuovo mandato presidenziale. In precedenza, Stoltenberg aveva affermato che intende discutere con il leader turco, tra le altre questioni, il processo di adesione della Svezia all'alleanza."I negoziati si terranno presso l'ufficio presidenziale di Dolmabahce alle 14.00 ora locale (13.00 in Italia), scrive il giornale.

