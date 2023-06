https://it.sputniknews.com/20230604/convenzione-espoo-la-bielorussia-denuncia-violazione-da-parte-polacca-17277051.html

Convenzione Espoo, la Bielorussia denuncia violazione da parte polacca

Il ministro ha ricordato che l'agenzia ambientale bielorussa si è rivolta alle organizzazioni internazionali competenti e agli organismi di accordi ambientali multilaterali con una richiesta di assistenza per risolvere questo problema. Tuttavia, la richiesta di Minsk è stata ignorata.Secondo lui, questo accordo stabilisce l'obbligo dei suoi Stati membri di eseguire una procedura per valutare l'impatto ambientale della costruzione di strutture che possono avere un impatto transfrontaliero negativo sull'ambiente. Alcune attività sono anche considerate nell'ambito della procedura della Convenzione di Espoo, come la deforestazione estensiva.La Polonia, sullo sfondo della crisi migratoria vicino ai confini con la Bielorussia nel 2021, ha deciso di costruire una struttura di protezione permanente. La lunghezza della recinzione costruita al confine è di 186 chilometri, l'altezza è di cinque metri, ha bloccato i tradizionali percorsi migratori di bisonti e altri abitanti di Belovezhskaya Pushcha. Minsk ritiene che la recinzione di Belovezhskaya Pushcha, patrimonio mondiale dell'UNESCO, divida la foresta delle reliquie in parti bielorusse e polacche, il che viola l'integrità del suo ecosistema.

