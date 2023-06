https://it.sputniknews.com/20230604/arabia-saudita-chiede-ai-paesi-africani-di-tagliare-la-produzione-di-petrolio-17275991.html

Arabia Saudita chiede ai paesi africani di tagliare la produzione di petrolio

Arabia Saudita chiede ai paesi africani di tagliare la produzione di petrolio

L'Arabia Saudita ha cercato di negoziare con i paesi africani per ridurre le loro quote di produzione di petrolio, riporta il Wall Street Journal, citando... 04.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-04T11:40+0200

2023-06-04T11:40+0200

2023-06-04T11:40+0200

arabia saudita

petrolio

africa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/17/17015310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3b4086f52191bfe91b6ac9ed079af9e.jpg

"L'Arabia Saudita ha chiesto ai piccoli produttori africani di ridurre le loro quote. Allo stesso tempo, il Regno stava conducendo le trattative con gli Emirati Arabi Uniti, un altro membro influente del gruppo (produttori di OPEC e OPEC +, ndr), sulla possibilità di aumento della produzione", scrive il giornale citando le loro fonti.Sabato 3 giugno il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha invitato alcuni delegati africani nel suo hotel a Vienna e ha detto loro che le loro quote di produzione sarebbero state ridotte. "Hanno lasciato la riunione senza un accordo", ha detto la storia.Domenica a Vienna si terranno una serie di incontri dei Paesi OPEC+ per discutere della situazione del mercato petrolifero e del futuro dell'accordo per limitare la produzione. Il giorno prima si è svolta una riunione della conferenza dell'OPEC. Come ha detto ai giornalisti il ​​viceministro del petrolio iraniano Amir Hussein Zamaniniya, i paesi dell'organizzazione non hanno discusso le opzioni per ridurre la produzione di petrolio, poiché questo è l'argomento dell'incontro dell'intera alleanza OPEC +.

arabia saudita

africa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

arabia saudita, petrolio, africa