https://it.sputniknews.com/20230603/vice-ministro-degli-esteri-russo-distruttive-le-osservazioni-di-sullivan-su-controllo-armamenti-17274680.html

Vice-ministro degli Esteri russo: distruttive le osservazioni di Sullivan su controllo armamenti

Vice-ministro degli Esteri russo: distruttive le osservazioni di Sullivan su controllo armamenti

Le recenti osservazioni del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan sul controllo degli armamenti sono distruttive nella loro... 03.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-03T15:09+0200

2023-06-03T15:09+0200

2023-06-03T15:09+0200

russia

mosca

cremlino

sergey ryabkov

geopolitica

usa

john sullivan

armi

armamenti

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/774/22/7742202_94:0:2398:1296_1920x0_80_0_0_c43eb6db39d805960dcc705312b76716.jpg

Il Vice-ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov definisce "distruttive nella loro natura" le ultime dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan:Lo stesso aggiunge che "Mosca avrebbe fatto una valutazione dettagliata del discorso di Sullivan".Alla domanda se le contromisure degli Stati Uniti contro la Russia riguardo al nuovo trattato di riduzione delle armi strategiche (New START) potrebbe peggiorare il panorama del controllo degli armamenti, Ryabkov ha detto che è già estremamente grave."A causa degli Stati Uniti, molti elementi della precedente architettura in quest'area sono stati completamente distrutti o sono stati ridotti a uno stato semi-letale", ha dichiarato il deputato FM.Ha aggiunto che la condizione per il ritorno della Russia al pieno funzionamento del nuovo trattato START è l'abbandono da parte di Washington della sua politica fondamentalmente ostile nei confronti della Russia.Le contromisure degli Stati Uniti sulla Russia per quanto riguarda il nuovo trattato di riduzione delle armi strategiche (New START) non sono state una sorpresa per Mosca, poiché Washington ne aveva informato Mosca in anticipo, anche se in modo simile a un ultimatum, ha aggiunto il Vice-ministro degli Esteri russo.Lo stesso ha sottolineato che la decisione di Mosca di sospendere la sua partecipazione al trattato è incrollabile, "indipendentemente da eventuali misure o contromisure da parte americana".

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, cremlino, sergey ryabkov, geopolitica, usa, john sullivan, armi, armamenti, dichiarazioni, mondo, diplomazia, diplomazia internazionale, sicurezza