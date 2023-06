https://it.sputniknews.com/20230603/rinviato-il-lancio-della-dragon-verso-la-iss-17275477.html

Rinviato il lancio della Dragon verso la ISS

2023-06-03T21:42+0200

2023-06-03T21:42+0200

2023-06-03T21:42+0200

usa

washington

geopolitica

mondo

tecnologia

spazio

spacex

nasa

iss

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/14378504_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_47e2ccfe407d736e02ffa6660508463f.jpg

Il lancio della nave cargo Dragon, di Spacex, verrà lanciato domenica.Lo riferisce la società aerospaziale stessa, in una nota:Dalle informazioni fornite si evince la necessità di maggiore tempo per poter preparare la nave in attesa di condizioni meterologiche migliori.La missione era pianificata per oggi, dal centro aerospaziale di Cape Canaveral, in Florida. In precedenza era stato pianificato che il veicolo di lancio Falcon-9 avrebbe lanciato una missione cargo verso la ISS dal cosmodromo del Capo Canaveral il sabato.

usa

washington

2023

usa, washington, geopolitica, mondo, tecnologia, spazio, spacex, nasa, iss