Il Ministero della Difesa ucraino respinge la ‘variante coreana’ proposta dall’Indonesia

Il Vice Ministro della Difesa ucraino Volodymyr Gavrilov, in un'intervista a Reuters, ha respinto ‘l'opzione coreana’ proposta dall'Indonesia per risolvere il... 03.06.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il Ministro della Difesa indonesiano, il Generale Prabowo Subianto, in occasione del forum annuale a Singapore, aveva espresso l'idea di risolvere il conflitto in Ucraina creando una zona demilitarizzata sul modello di quella creata tra la Corea del Sud e la Corea del Nord e aveva invitato i partecipanti al forum a firmare un appello congiunto alla Russia e all'Ucraina contenente questa proposta. Secondo l'agenzia, Gavrilov ha respinto la proposta di creare una zona demilitarizzata. Mosca ha ripetutamente indicato di essere pronta per i negoziati, ma Kiev ha imposto un divieto. Come il Cremlino ha detto in precedenza, la situazione in Ucraina può andare verso una direzione pacifica se si tiene conto della situazione di fatto e delle nuove realtà, tutte le richieste di Mosca sono ben note. Il segretario stampa presidenziale russo Dmitry Peskov ha osservato il giorno precedente che non ci sono precondizioni per il dialogo sull'Ucraina, anche se si parla sempre più astrattamente del processo di pace.

ucraina, pace, indonesia, tregua