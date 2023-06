https://it.sputniknews.com/20230603/il-capo-del-pentagono-si-lamenta-del-rifiuto-di-pechino-di-rispondere-al-telefono-17274004.html

Il capo del Pentagono si lamenta del rifiuto di Pechino di "rispondere al telefono"

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono notevolmente raffreddate dopo che l'allora Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato... 03.06.2023, Sputnik Italia

Pechino "non risponde alle chiamate" di Washington per elaborare un accordo congiunto sul controllo delle armi, ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin a Singapore, parlando a latere al forum sulla sicurezza regionale Shangri-La Dialogue, trasmesso dall'esercito statunitense. "Prendiamo molto sul serio questo tema (del controllo degli armamenti) … Per quanto riguarda i contatti specifici con la RPC sulla questione del controllo degli armamenti, questo argomento deve essere discusso. Non appena risponderanno alle nostre chiamate, lo faremo", ha detto ironicamente. Alla fine di maggio, i media hanno riferito che Pechino ha rifiutato la proposta di Washington di tenere un incontro tra i Ministri della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e della Cina, Li Shanfu, nella sede del forum a Singapore, poiché quest'ultimo è sottoposto a sanzioni statunitensi dal 2018. Pechino, che considera l'isola una delle sue province, ha condannato queste azioni come sostegno al separatismo di Taiwan e ha organizzato esercitazioni militari su larga scala. Le tensioni si sono ulteriormente aggravate quando un pallone aerostatico cinese è apparso nel cielo degli Stati Uniti ed è stato successivamente abbattuto. Il forum del Dialogo di Shangri-La è iniziato a Singapore venerdì e durerà fino al 4 giugno.

