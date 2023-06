https://it.sputniknews.com/20230603/biden-elogia-laccordo-sul-debito-in-un-discorso-allo-studio-ovale-punta-alla-firma-gia-oggi-17274228.html

Biden elogia l'accordo sul debito in un discorso allo Studio Ovale, punta alla firma già oggi

Biden elogia l'accordo sul debito in un discorso allo Studio Ovale, punta alla firma già oggi

03.06.2023

Il voto è arrivato appena in tempo, in quanto gli Stati Uniti affrontavano la minaccia di un default entro il 5 giugno se l'accordo non fosse stato approvato. L'accordo sospenderà il tetto del debito per due anni e delinea i piani di spesa per il futuro. Biden ha sottolineato che la legislazione taglierà il deficit di 1.000 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. "L'approvazione di questo accordo sul bilancio era fondamentale: la posta in gioco non avrebbe potuto essere più alta. Se non fossimo riusciti a raggiungere un accordo sul bilancio, c'erano voci estreme che minacciavano di portare l'America - per la prima volta nei nostri 247 anni di storia - al default sul debito nazionale". "La posizione dell'America come partner finanziario più affidabile e fidato del mondo sarebbe andata in frantumi", ha detto prima di congratularsi con i leader del Congresso che "hanno messo il bene del Paese davanti alla politica". "Siamo tutti in un percorso molto più responsabile dal punto di vista fiscale rispetto a quello che ho ereditato quando sono entrato in carica", ha detto poi Biden con riferimento all’amministrazione del concorrente Donald Trump approfittando per anticipare un po’ la prossima campagna elettorale. "La proposta originale dei Repubblicani della Camera avrebbe tagliato l'assistenza sanitaria per 21 milioni di americani con Medicaid e io ho detto 'No'", ha detto il Presidente a proposito del piano di bilancio originale dei Repubblicani, aggiungendo che il GOP voleva tagliare i fondi per la salute anche dei veterani. "Alcuni dei nostri colleghi repubblicani erano determinati a tagliare gli investimenti per l'energia pulita, e io ho detto 'No'". Il Presidente ha aggiunto che, oltre a controllare la spesa, vorrebbe aumentare le entrate assicurandosi che "tutti paghino la loro giusta quota", riferendosi all’evasione fiscale. "So che il bipartitismo è difficile e l'unità è difficile, ma non possiamo mai smettere di provarci. Perché in momenti come questo, quello che abbiamo appena affrontato, in cui l'economia americana e quella mondiale rischiano di crollare, non c'è altro modo", ha detto il Presidente nella sua conclusione. Gli Stati Uniti funzionano in regime di "misure straordinarie" da gennaio, dopo che il Dipartimento del Tesoro è intervenuto temporaneamente per ritardare un imminente default del governo.

