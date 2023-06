https://it.sputniknews.com/20230602/zelensky-ammette-che-lucraina-non-entrera-nella-nato-durante-il-conflitto-17273840.html

Zelensky ammette che l'Ucraina non entrerà nella NATO durante il conflitto

Zelensky ammette che l'Ucraina non entrerà nella NATO durante il conflitto

Vladimir Zelensky, venerdì, in una conferenza stampa congiunta con il presidente estone Alar Karis, ha ammesso che l'Ucraina non sarebbe diventata membro della... 02.06.2023, Sputnik Italia

Venerdì Karis è arrivata in visita a Kiev.Secondo Zelensky, prima di entrare nella NATO, l'Ucraina si aspetta di ricevere garanzie di sicurezza.In precedenza, in una conferenza stampa, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha osservato che l'alleanza considera reale l'ingresso dell'Ucraina, ma non ha risposto alla domanda se Kiev avrebbe ricevuto un invito ufficiale alla NATO al vertice di Vilnius dell'11-12 luglio.Successivamente, Zelensky ha affermato che l'Ucraina aveva bisogno di ricevere inviti alla NATO e all'UE quest'anno. Alla fine di settembre 2022, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina si stava candidando per aderire alla NATO su base accelerata. L'esecuzione di una tale procedura è inopportuna, ha osservato in seguito Jake Sullivan, assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. Secondo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, l'Ucraina non si accontenterà di nessun'altra decisione del vertice Nato di Vilnius in programma l'11-12 luglio, se non un invito ad aderire all'alleanza.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... sul territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

