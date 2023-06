https://it.sputniknews.com/20230602/taiwan-ambasciatore-francese-il-meglio-che-si-puo-ottenere-e-lautonomia-allinterno-della-cina-17273578.html

Taiwan, ambasciatore francese: il meglio che si può ottenere è l'autonomia all'interno della Cina

Crescono da più parti le richieste nel Congresso degli Stati Uniti di sostenere le rivendicazioni di indipendenza di Taipei, anche se ciò volesse dire uno... 02.06.2023, Sputnik Italia

Laurent Bili, ex ambasciatore in Cina e nuovo ambasciatore negli Stati Uniti, ha detto ai media statunitensi giovedì che "Washington non dovrebbe rischiare di disturbare l'equilibrio esistente".Gli Stati Uniti sostengono che la Cina si sta preparando a prendere il controllo di Taiwan con la forza militare, giustificando così le richieste di riconoscere Taiwan come stato indipendente e aumentando ulteriormente le tensioni con Pechino, che ora si rifiuta di parlare con i funzionari del governo degli Stati Uniti.Circa la comunanza di vedute tra Francia e Stati Uniti l'ambasciatore insiste:Bili riferisce inoltre dei recenti incontri tra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo cinese Xi Jinping, a Pechino, ad aprile scorso.In quell'occasione, accompagnato in Cina dalla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, Macron aveva invitato Xi Xinping a non cambiare lo status quo con la forza, per evitare una possibile quanto grave escalation con gli Stati Uniti.Sebbene dalla fine degli anni '70 Washington abbia ufficialmente appoggiato l'idea di una sola Cina, gli Stati Uniti hanno continuato a vendere armi all'Isola per anni, considerando il fatto inoltre che Taiwan è un importantissimo Paese produttore di microchip ed elettronica per gli States.

