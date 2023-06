Orban: la controffensiva ucraina andrebbe impedita ancor prima di iniziare

"Io stesso, come uomo che ha servito nell'esercito per un anno e mezzo e senza essersi laureato all'accademia militare, ho imparato che gli attaccanti possono avere tre volte più perdite dei difensori. E per un Paese la cui popolazione è solo una frazione di quella del Paese avversario (la Russia ha una popolazione di 130-140 milioni, in Ucraina non sappiamo quanti siano, probabilmente tra i 30-40 milioni), sarebbe un bagno di sangue avviare una grande operazione in queste circostanze", ha detto Orban.