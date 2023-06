L'Argentina potrebbe unirsi alla New Development Bank (NDB) del gruppo BRICS già ad agosto

https://it.sputniknews.com/20230602/largentina-potrebbe-unirsi-alla-new-development-bank-ndb-del-gruppo-brics-gia-ad-agosto-17272329.html

02.06.2023

Secondo quanto riferito, Dilma Rousseff, 36esimo presidente del Brasile attualmente alla carica di presidente della New Development Bank, ha dichiarato al ministro dell'Economia argentino Sergio Massa che il consiglio di amministrazione della banca ha formalmente autorizzato un voto sull'ammissione dell'Argentina all'interno dell'istituzione nella prossima riunione.La proposta, avanzata dal Brasile, sarà discussa nel prossimo incontro del consiglio di amministrazione previsto nella prima metà di agosto in Sud Africa.La NDB è un'istituzione finanziaria internazionale fondata nel 2014.La Banca mira a mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei BRICS e in altri mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo attraverso la fornitura di prestiti, garanzie e altri strumenti finanziari.L'organizzazione dei BRICS riunisce svariati Paesi di notevole peso economico come Russia, Brasile, India, Cina, e altri Paesi che si sono recentemente candidati ad entrare all'interno dell'organizzazione.

