La Finlandia vuole triplicare il personale della sua delegazione presso la NATO

La Finlandia prevede di triplicare la sua delegazione alla NATO, per un totale di 50 persone, scrive giovedì il portale Euractiv, citando funzionari dell'alleanza anonimi."La Finlandia prevede di avere 50 persone nella delegazione della NATO, che è tre volte di più rispetto a prima della domanda di adesione", ha aggiunto Euractiv. Inoltre, rileva il portale, nel tempo Helsinki riceverà un posto presso la sede dell'alleanza a Bruxelles.Questi ha osservato che i rappresentanti del Paese stanno attualmente operando nell'ex quartier generale della NATO, costruito durante la Guerra Fredda. Secondo un funzionario Nato, la rappresentanza finlandese si trasferirà in un nuovo edificio "nelle prossime settimane e mesi".Secondo i media, uno dei motivi del ritardo è la questione della sicurezza. L'alleanza deve tenere conto degli standard di sicurezza nazionale quando costruisce nuove strutture per le missioni presso la sede centrale, che variano da paese a paese.La Finlandia e la Svezia hanno presentato domanda di adesione alla NATO nel maggio 2022, durante l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. L'ammissione all'alleanza richiede l'approvazione di tutti gli stati membri, e c'è stata l'opposizione di Turchia e Ungheria, in particolare nei confronti della Svezia. Ankara ha espresso preoccupazione per la lotta di Stoccolma contro il terrorismo e le restrizioni alla fornitura di armi, mentre Budapest si è espressa contro le critiche al governo del Paese.La Finlandia è diventata il 31° Stato membro il 4 aprile 2023.

